Assalto em posto de combustível leva pânico a clientes e funcionários em Rio Branco

Um assalto ao Posto de Combustível Isaurão foi registrado na tarde deste sábado (14), na rua Isaura Parente, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Um vídeo enviado à redação mostra o exato momento em que um homem, usando chapéu de pescador, chega ao posto, exibe uma arma de fogo e anuncia o assalto. Nas imagens, é possível ver que duas motos foram levadas, além de dinheiro do frentista e pertences de outras vítimas.

O criminoso aborda o primeiro entregador e pega a chave da moto. Em seguida, outro assaltante toma o dinheiro do frentista e aborda um cliente que estava abastecendo, roubando também a moto dele. A motocicleta do primeiro entregador não dá partida, e o criminoso segue em direção a outros clientes, roubando outra moto. Depois disso, os dois fogem do posto em direção ao Centro de Rio Branco.

Os assaltos a postos de combustível voltaram a acontecer com frequência. Recentemente, uma guarnição do 1° Batalhão prendeu em flagrante uma dupla que realizou um assalto em novembro, mas um dos criminosos foi solto no dia seguinte, após audiência de custódia. A criminalidade em Rio Branco não tem dado trégua para empresários nem para trabalhadores.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla) e será investigado pela Delegacia Especializada de Crimes de Roubo e Extorsão (Decore).