Assassina conhecida como ‘Viúva Negra’ morre no corredor da morte

A assassina em série japonesa Chisako Kakehi, conhecida como “Viúva Negra”, morreu aos 78 anos no corredor da morte em um presídio em Osaka, no Japão. Ela aguardava execução após ser condenada por envenenar vários homens idosos com cianeto para herdar aproximadamente R$ 55 milhões. Chisako foi encontrada morta em sua cela na manhã de quinta-feira (26/12), deitada de costas. A causa da morte ainda não foi confirmada, segundo a Nippon News.

Entre 2007 e 2013, Chisako assassinou três homens e tentou matar um quarto. A Suprema Corte do Japão manteve sua sentença de morte em 2021, quando a juíza Yuko Miyazaki descreveu os crimes como “calculados e cruéis”, apontando que ela “usava cianeto nos homens depois de fazê-los confiar nela como companheira de vida”. A japonesa ficou conhecida como “Viúva Negra” ao ser presa em 2014, após a morte de seu último marido, Isao Kakehi, de 75 anos, apenas um mês após o casamento.

Chisako visava principalmente homens idosos e doentes, com quem se relacionava após conhecê-los em agências de namoro. Seus alvos eram geralmente ricos e sem filhos, o que facilitava os golpes. As mortes inicialmente não levantaram suspeitas, pois a polícia considerou que haviam ocorrido por causas naturais relacionadas às doenças que os homens sofriam. No entanto, investigações posteriores revelaram a presença de cianeto nos corpos de pelo menos dois deles, além de traços do veneno encontrados no lixo da casa de Chisako, em Kyoto.

Após herdar fortunas de suas vítimas, Chisako perdeu tudo em investimentos malsucedidos. O caso ganhou destaque pela crueldade e premeditação dos crimes, além de evidenciar falhas iniciais na investigação policial. A morte de Chisako encerra uma das histórias criminais mais emblemáticas do Japão nos últimos anos.