Asteroide se choca com a Terra nesta terça horas após ser descoberto

Astrônomos descobriram que o asteroide C0WEPC5 estava a caminho de se chocar com a Terra nesta terça (3). A rocha espacial foi identificada às 2h55 no horário de Brasília, e o impacto estava previsto para 13h14 — e pode ficar tranquilo, pois como o objeto tinha entre 50 cm e 1,2 m, sua colisão foi inofensiva.

Segundo informações da NASA, o objeto foi descoberto pelo telescópio Bok, na Universidade do Arizona, durante observações do projeto Catalina Sky Survey and Spacewatch.

Os dados obtidos até agora indicavam que o asteroide viajava a cerca de 15,5 km/s e que iria entrar na atmosfera da Terra em um ângulo de 58º, considerado moderado, vindo da direção sudeste.

Abaixo, você confere uma simulação da órbita do objeto:

Como é pequeno, o asteroide deveria criar no máximo uma bela bola de fogo que talvez fosse visível para quem estiver em Yakutsk, Mirny, Norilsk ou Dudinka, na Sibéria.

Esta é a 4ª vez neste ano em que astrônomos identificam um asteroide pouco antes de colidir com a atmosfera da Terra — o que é bom, pois mostra que os avanços tecnológicos estão ajudando os especialistas a encontrar mais objetos pequenos antes do impacto acontecer.

No entanto, nem sempre eventos do tipo vêm acompanhados apenas de bolas de fogo — basta recordar o ano de 1908, que ficou marcado pelo chamado Evento de Tunguska, também na Sibéria. Um grande asteroide explodiu naquela que é uma das regiões mais remotas da Sibéria, criando uma explosão de ar que devastou árvores por centenas de quilômetros quadrados.