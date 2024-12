Aston Villa x Manchester City pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Vivendo momento difícil na temporada, o Manchester City visita o Aston Villa neste sábado, 21, no Villa Park, a partir das 9h30 (de Brasília). O duelo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (streaming).

Aston Villa recebe o Manchester City neste sábado pela Premier League. Foto: Divulgação/Arte Estad

O City ocupa a quinta posição na tabela da Premier League, com 27 pontos. Nos últimos onze jogos da temporada, o time de Pep Guardiola perdeu oito vezes, ganhou um jogo e empatou duas partidas. “Temos que começar do zero. Passei por maus momentos como treinador, mas sempre conseguimos mudar a dinâmica. Agora está nos custando mais. Temos que vencer. Não importa quais problemas tenhamos, temos que fazer isso e não estamos fazendo. Sei que voltaremos a ser nós mesmos assim que tivermos um bom resultado e toda a equipe estiver disponível. Só quero ter todos os jogadores, todo o elenco”, afirmou Guardiola, lamentando os desfalques.

Rodri, Oscar Bobb e Aké estão fora por lesões. Akanji voltou a treinar com o elenco e pode aparecer entre os relacionados neste sabado. Já Rico Lewis retorna depois de cumprir suspensão contra o Manchester United.

O anfitrião Aston Villa faz boa campanha no Campeonato Inglês e está na sétima colocação, com 25 pontos. A equipe tem uma campanha de sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Caso derrote o City, o Aston Villa irá ultrapassar o time de Pep Guardiola na classificação do torneio nacional.

ASTON VILLA X MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO INGLÊS

Data: 21/12/2024

21/12/2024 Horário: 9h30 (horário de Brasília)

9h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Villa Park

ONDE ASSISTIR A ASTON VILLA X MANCHESTER CITY AO VIVO

ESPN e Disney+.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ASTON VILLA

ASTON VILLA: Martínez; Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Lucas Digne; Kamara, Tielemans e Rogers; McGinn, Cash e Durán.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO D0 MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Stones, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic, Gundogan e De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland e Doku.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ASTON VILLA E MANCHESTER CITY