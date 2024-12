Athletic x Cruzeiro : vendas de ingressos para o público geral estão abertas. Garanta o seu!

O ano de 2025 começará agitado. Athletic e Cruzeiro desembarcam em Brasília para duelo pelo Campeonato Mineiro no dia 22 de janeiro. O jogo, realizado pelo Metrópoles Sports, é válido pela 2ª rodada do estadual e a venda de ingressos para o público geral já começou. Os bilhetes estão disponíveis desde as 14h desta segunda-feira (23/12).

Athletic e Cruzeiro protagonizarão o primeiro duelo da maratona de jogos promovidos pelo Metrópoles Sports no início de 2025. Após a pré-temporada nos Estados Unidos no início do ano, a Raposa desembarcará em Brasília com o time principal para enfrentar o Athletic pelo Campeonato Mineiro.

O duelo é importante para pavimentar o caminho do Cruzeiro em busca do 39º título estadual. Antes do jogo, o time mineiro enfrentará o São Paulo e o Atlético-MG em torneio de pré-temporada em solo americano.

Confira as datas:

15/1, às 20h30 (horário de Brasília) – Cruzeiro x São Paulo – Inter&Co Stadium, em Orlando;

18/1, às 16h (horário de Brasília) – Atlético-MG x Cruzeiro – Inter&Co Stadium, em Orlando.

Em seguida, o time principal do Cruzeiro chegará para a 2ª rodada do Campeonato Mineiro, que terá a Arena BRB Mané Garrincha como palco.

Metrópoles Sports

Este será apenas o primeiro jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. Além de produzir o embate pelo Campeonato Mineiro, a vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles também realizará partidas do Carioca, do Paulista e a Supercopa Rei. Até agora, são previstos sete confrontos, em cinco cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, dia 22 de janeiro, em Brasília

Vasco x Madureira, pelo Campeonato Carioca, dia 22 ou 23 de janeiro (a confirmar), em Manaus

Itabirito x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, dia 30 de janeiro, em Uberlândia (MG)

Vasco x Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, dia 1º ou 2 de fevereiro (a confirmar), em Cariacica (ES)

Flamengo x Botafogo, pela Supercopa, dia 2 de fevereiro, em Belém

Vasco x Fluminense, pelo Campeonato Carioca, dia 5 ou 6 de fevereiro (a confirmar), em Brasília

Portuguesa x Corinthians, pelo Campeonato Paulista, dia 16 de fevereiro, em Brasília