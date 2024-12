O atleta de taekwondo Bryan Azevedo, de 13 anos, já tem definidos os desafios do próximo ano. O cronograma foi divulgado por seu pai e treinador, mestre Levy Azevedo, e inclui seis competições programadas entre fevereiro e novembro de 2025.

Bryan, que detém o título de faixa preta mais jovem da América Latina, é reconhecido pelo Kukkiwon, a maior entidade do taekwondo mundial. Em 2024, ele conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Taekwondo, realizado no Rio de Janeiro, e chegou até as quartas de final no Pan-Americano de Taekwondo, no México.

Para 2025, o atleta contará com o apoio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer do Acre. O compromisso foi firmado durante uma reunião com o secretário Ney Amorim, realizada em Rio Branco na última segunda-feira (9).

As competições de 2025 representam mais um passo na trajetória de Bryan Azevedo, que busca consolidar sua posição no taekwondo em nível nacional e internacional.