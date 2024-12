Ator da Globo pede doações e desabafa sobre situação financeira

Claudio Cinti, ex-ator da Globo, desabafou sobre a sua situação financeira e aproveitou para solicitar doações aos seguidores do Instagram. O artista, que atuou em Fuzuê, Zorra Total e Caras de Pau, passou por uma cirurgia e pede dinheiro para pagar as contas do mês de dezembro.

Além de ator, ele trabalha como taxista no dia a dia. O famoso superou uma septicemia, pneumonia, infecção urinária e falência renal e explicou que está há dois meses sem trabalhar por conta dos problemas de saúde. Além de deixar o PIX na legenda do post, o ator pediu oportunidades de emprego.

Cinti aproveitou para atualizar o seu estado de saúde e contou que “correu tudo bem” na cirurgia, continua sob orientação médica e que está se dedicando à recuperação, a ganhar peso, massa muscular e preparo físico.

“Eu fiquei sem andar um tempo, minhas pernas ficaram muito fracas. Eu ainda me canso com facilidade e isso me impede de voltar a trabalhar no táxi porque exige muitas horas. Eu acho que só vou conseguir voltar a trabalhar no táxi, que é meu ganha pão do dia a dia, em janeiro”, completou.

Apesar da situação como taxista, ele explicou que já pode voltar a atuar, desde que não exija muito esforço físico e pediu para que produtores e diretores de elenco o escalem para produções.

“Estou precisando trabalhar! Qualquer trabalho que pintar, estou super afim, não só pela grana, que é muito importante neste momento, mas para me sentir útil. Estou há quase dois meses sem fazer nada, sem ganhar um real por conta de algum trabalho”, declarou.

Cinti revelou que conseguiu pagar as contas de novembro graças à ajuda que recebeu via internet, mas que ainda precisa de doações em dezembro.

“Eu queria pedir a ajuda de vocês. Muitos já doaram, mas quem puder de novo. Quem não doou e puder doar, qualquer valor é super bem-vindo, já me ajuda muito. E para me ajudar a atravessar o mês de dezembro, tenho um monte de coisas para honrar, compromisso. Viver, né?”, completou.