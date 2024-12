Avião cai em área de difícil acesso no Pantanal; três pessoas são resgatadas

Um avião de pequeno porte caiu em uma fazenda no município de Aquidauana, região do Pantanal de Mato Grosso do Sul, na sexta-feira, 27. Apesar do impacto, os três ocupantes da aeronave foram resgatados com vida, em uma operação de resgate que enfrentou as dificuldades naturais da área alagada e de vegetação densa.

O acidente ocorreu pela tarde de sexta, mas as informações só foram divulgadas neste domingo, 29, pelas equipes de resgate. A aeronave de modelo Cessna Aircraft caiu em um local de difícil acesso, o que exigiu o uso de um helicóptero da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com base em Dourados (MS).

Imagens do local mostram o monomotor, de prefixo PT-WPI, tombado de ponta-cabeça em meio à vegetação pantaneira. Após o resgate, os três ocupantes foram levados a uma unidade médica em Aquidauana, onde receberam atendimento e apresentavam boas condições de saúde. As identidades das vítimas e o motivo do voo não foram revelados até o momento.

De acordo com o registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave pertence à empresa Ibitiguaia Agropecuária Ltda. O modelo Cessna 182S foi fabricado em 1997 e não possui autorização para realizar serviços de táxi aéreo.