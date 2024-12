Avião declara emergência e fica cerca de 40 minutos sobrevoando Brasília

Um avião da companhia aérea Latam, voo LA3852, que partiu do Aeroporto Internacional de Brasília com destino a Teresina, declarou emergência e retornou ao aeroporto de origem, na noite desta quinta-feira (26/12). A aeronave precisou de uma “manutenção corretiva não programada”.

Antes de pousar novamente na capital federal, o avião sobrevoou Brasília por cerca de 40 minutos. Todos os passageiros foram desembarcados em segurança, segundo informações da companhia aérea.

De acordo com a InfraAmérica, concessionária responsável pela administração do aeroporto do Distrito Federal, o voo solicitou retorno logo após a decolagem, por volta das 22h. “O avião pousou no aeroporto sem qualquer intercorrência aproximadamente 20 minutos depois. Por protocolo de segurança, as operações aéreas do terminal foram temporariamente suspensas até o pouso da aeronave, sendo retomadas às 22h27”, disse a empresa em nota.

Ao Correio, a Latam diz que “lamenta os transtornos causados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”. “A companhia está oferecendo toda a assistência aos passageiros, que serão reacomodados no voo LA9003 (Brasília-Teresina), programado para às 21h05 desta sexta-feira (27/12)”, completa em nota.