Avião desaparecido no Amazonas é encontrado após cinco dias de buscas; tripulantes não sobreviveram

Após cinco dias de buscas intensas, uma aeronave de pequeno porte foi encontrada nesta quarta-feira (25) em uma região de mata fechada no município de Manicoré, no Amazonas. O avião, que desapareceu na sexta-feira (20), não tinha plano de voo registrado e estava fora do alcance dos radares de controle aéreo.

Os destroços foram localizados por equipes terrestres, que contaram com informações fornecidas por moradores da comunidade Bom Jesus. Segundo relatos, os residentes ouviram o som da aeronave no dia do desaparecimento, o que ajudou na delimitação da área de buscas.

A bordo do avião estavam Breno Braga e Rodrigo Boer, ambos encontrados mortos no local. Rodrigo, que pilotava a aeronave, havia enviado uma mensagem para a família pouco antes da decolagem em Porto Velho, Rondônia, com destino a Manaus. A mãe de Rodrigo notificou as autoridades sobre o desaparecimento após dois dias sem contato.

A Força Aérea Brasileira (FAB) participou das buscas com duas aeronaves, cobrindo uma área de aproximadamente 2.595 km². O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) iniciou as análises para determinar as possíveis causas do acidente. A investigação segue em andamento.