Bap desconversa, mas deve anunciar português José Boto como novo diretor do Flamengo nos próximos dias

A negociação com o português José Boto está encaminhada, mas os membros da chapa vencedora, incluindo Bap, preferiram adotar cautela, para primeiro tomar pé da situação do Flamengo.

José Boto é um diretor esportivo português, atualmente no clube Osijek, da Liga Croata de Futebol .O dirigente trabalhou por mais de 10 anos no Benfica e passou pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Segundo o blog apurou, a ideia da chapa é anunciar o quanto antes não só o diretor técnico, mas também o novo CEO. A partir daí, todas as pastas devem passar por reformulação.

A transição ficará a cargo dos profissionais de todas as áreas, que já conversam com os integrantes da chapa eleita. No futebol, esse papel caberá ao diretor Bruno Spindel.