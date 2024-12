Barcos com idosos colidem em rio do Acre e vítimas são socorridas às pressas por moradores

Um acidente fluvial foi registrado no último final de semana no rio Caeté, em Sena Madureira, próximo ao senhor Aristides e por pouco não resultou em tragédia.

Dois idosos que viajavam em uma canoa foram parar dentro do rio e não sofreram maiores consequências devido a intervenção de passageiros de outra embarcação. Segundo consta, a canoa que transportava os idosos colidiu com uma embarcação que é utilizada para fazer fretes no rio Caeté.

“Foi um momento de muita apreensão porque a canoa deles emborcou. Ainda bem que os passageiros do meu barco conseguiram salvar os dois idosos. Posteriormente, tomamos conhecimento que o idoso que estava pilotando o motor estava meio ruim da vista e não viu o nosso barco, por isso, acabou colidindo, mas foi uma situação preocupante”, comentou Antônio da Silva, freteiro.

A embarcação de Antônio, considerada de grande porte, transportava naquele momento 10 passageiros, 02 motocicletas e 01 motor. “Não fosse a agilidade dos passageiros, os idosos poderiam ter morrido. Então, agradecemos a Deus por não ter permitido que isso ocorresse”, destacou.

Nessa época do ano, por conta das chuvas, o rio Caeté está com o seu nível elevado e, em alguns trechos, a corredeira é forte, por isso, a atenção precisa ser redobrada.