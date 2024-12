Benfica x Estoril Praia Palpites – Saiba Onde Assistir, Horário e Escalações

O duelo acontecerá nesta segunda-feira (23), às 15:45 (horário de Brasília), em Portugal, no Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

As equipes de Benfica e Estoril Praia chegam para o confronto em posições opostas: um clube está na parte de cima e o outro, na parte intermediária .

O Benfica vem de vitória, e o Estoril Praia chega de derrota na última rodada, precisando reencontrar e escalar posições, pois está a dois pontos do rebaixamento.

Veja o nosso palpite, onde assistir e as prováveis escalações para o confronto de hoje.

Segue abaixo a classificação dos jogos do Campeonato Português onde, o Benfica hoje está na 3ª posição , com 35 pontos conquistados, com:

Benfica – Buscar a liderança

O Benfica tem um objetivo maior: alcançar a liderança da tabela após empatar em um jogo que foi interrompido na 8ª rodada.

Desempenho Atual

O jogo do Benfica hoje, chega para a rodada precisando reencontrar a vitória, mesmo estando com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas.

Está muito motivado na temporada, com um time ajustado, enxuto e animado. Em quatorze partidas até aqui, perdeu apenas um jogo e venceu 10 partidas.

Além disso, chega com a melhor campanha defensiva na competição. Na Champions League, vem de dois empates seguidos contra equipes grandes.

No que tange aos desfalques, a equipe contará com as faltas de Renato Sanches, Gianluca Prestianni e Tiago Gouveia, todos no departamento médico.

Últimos 5 Jogos

Resultado Nacional 0 X 2 Benfica Vitória AVS 1 X 1 Benfica Empate Benfica 0 X 0 Bologna Empate Benfica 1 X 0 Vitória de Guimarães Vitória Arouca 0 X 2 Benfica Vitória

Prováveis Escalações do Benfica

Trubin, Goleiro

Bah, Defesa

Aráujo, Defesa

Otamendi, Defesa

Carreras, Defesa

Aursnes, Meia

Luis, Meia

Di María, Meia

Kokcu, Meia

Akturkoglu, Atacante

Pavlidis, Atacante

Técnico: Bruno Lage