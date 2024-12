O beijo do casal foi um dos momentos mais esperados no casamento do prefeito Tião Bocalom e da advogada Kelen Nunes. A cerimônia acontece na Igreja Santa Inês, em Rio Branco.

O casal trocou alianças, deu sim às promessas da igreja e deu um beijo demorado que arrancou aplausos dos convidados.

A cerimônia foi realizada pelo padre Manoel Costa.