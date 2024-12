Bocalom e Kelen Nunes: os bastidores do casamento que movimentou Rio Branco; veja na coluna da Beth

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a advogada Kelen Nunes oficializaram o casamento no último sábado, dia 28, na Paróquia da Igreja Santa Inês, conduzida pelo padre Manuel de Jesus Monte da Costa. A, data escolhida foi o aniversário de 142 anos de Rio Branco, capital do Estado do Acre.

Durante toda a comovente cerimônia religiosa o casal trocou olhares afetuosos e muito carinho. Ele usou apropriado terno azul bebê com nuances violeta e camisa branca. Ela, um belíssimo vestido de noiva com rendado discreto de mangas compridas.

O Secretário de Comunicação da Prefeitura Ailton Oliveira com a namorada Adrielle Pinheiro, a sogra Salua Bonfim e o sogro Richael com os noivos Tião Bocalom e Kelen Nunes.

O alcaide de Rio Branco Tião Bocalom e a nova primeira dama da capital acreana Kelen Nunes com o governador Gladson Cameli.

A vice governadora Maiza Assis da Silva e o namorado Madson Cameli compareceram ao enlace.

Presentes também na cerimônia O vice prefeito eleito Alysson Bestene com a esposa Roberta Lins.

Veja mais fotos

Coelho feliz da vida com a família reunida na noite de Natal.

O casal Zete e Tony Feghaly já reabriu o quiosque de comida árabe enfrente a rotatória da UFAC, no conjunto Tucumã. Uma festa para os olhos degustar as iguarias e uma alegria para o coração encontrar amigos de todas as épocas no lugar.

Online

12 apostadores do Acre acertaram a quadra, levando prêmios superiores a R$ 12 mil cada. As apostas vencedoras foram realizadas nos municípios de Rio Branco, Xapuri, Manuel Urbano, Rodrigues Alves e Sena Madureira. A grande expectativa agora é para a Mega da Virada, que será sorteada no dia 31 de dezembro. O valor estimado é de R$ 600 milhões, o maior da história do concurso especial, segundo a Caixa Econômica Federal.

O Réveillon público de 2025 em Rio Branco será realizado no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, terá dois palcos com apresentações de artistas locais e dois shows nacionais: Wanderley Andrade e Léo Magalhães. Trata-se de uma parceria entre a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco.

Brasileiro gosta mesmo é de barraco a comprovação é o vídeo da mulher traída que desmascarou um pastor acreano durante culto. Ela virou sensação nas redes sociais com mais de 290 mil seguidores. Misericredo!

Tristíssima a finitude da vida do médico José Maria Ribeiro, de 61 anos que morreu no Pronto-Socorro após sofrer uma parada cardíaca. Mesmo atendido na unidade de saúde, não resistiu e acabou falecendo. O médico era formado na Bolívia e trabalha na rede pública estadual de saúde. A vida imitando a vida!

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso ordenou que servidores e magistrados devolvam o auxílio-alimentação de R$ 10 mil, apelidado de “vale-peru”, pago em dezembro. A decisão veio após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspender o benefício por considerá-lo exorbitante. *A Síndrome de Kessler, proposta inicialmente pelos cientistas da NASA Donald Kessler e Burton Cour-Palais em 1978, descreve um cenário em que a densidade de objetos em órbita baixa da Terra (LEO, na sigla em inglês) atinge um ponto crítico. O espaço ao redor da Terra está cada vez mais congestionado, com mais de 10.000 satélites ativos orbitando o planeta atualmente. Desses, cerca de 6.800 pertencem à rede de internet Starlink, de Elon Musk, que planeja expandir para mais de 40.000 satélites.

A CEA Equatorial, empresa de energia, inaugurou o primeiro posto de recarga de carros elétricos do Amapá, no último sábado, 28, no Trapiche do Santa Inês, em Macapá. O serviço é gratuito. Alimentado por painéis solares, o eletroposto tem estação de carregamento com dois pontos de recarga de 23 kw, capazes de abastecer dois veículos elétricos, ao mesmo tempo. Os carregadores possibilitam carregamentos completos entre 3 e 6 horas, dependendo do modelo da bateria do veículo elétrico.

Não sei o que é mais falso: o “bom dia” dos vizinhos, o “ficou linda” da vendedora da loja, o “obrigado por tua preferência” do caixa do mercado, ou “Feliz Natal, e Feliz Ano Novo” de todos os anos. Shirley Peralta, 2021 .

”Os caras não querem dizer quem são os deputados que estão destinando as emendas de R$ 4 bilhões por um motivo muito simples: eles estão roubando R$ 4 bilhões à luz do dia. E ganhando espaço na TV para se defender. Isso a apenas 8 anos de um impeachment histérico por “pedaladas fiscais”. Rodrigo Janke Lucheta

Regra infalível para amar o próximo: não fique tão próximo do próximo, especialmente se a mulher dele for feia, obesa, insegura e obcecada por dinheiro e poder.

Eva veio da costela de Adão e eles dois fizeram uma família, e é daí que veio a expressão “Costelação Familiar” Humberto Capellari

O que vale, são outras coisas. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. O senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. O senhor mesmo sabe.” João Guimarães Rosa

Desânimo

O Fundo Eleitoral produziu e reforçou assimetrias de disputa de poder internas que só reforçam a acomodação e mesmo com discursos inflamados, as práticas são iguais. Está faltando uma revolução?

É difícil olhar para o Brasil de hoje não chegar à conclusão de que estamos empacados. Elegemos um governo que devia ser democrático e progressista, mas ele não consegue fazer quase nada. Emparedado pela Faria Lima, pelo Centrão, pelos militares, pelos latifundiários, pelos fundamentalistas religiosos, pela imprensa burguesa, vive de recuo em recuo, de concessão em concessão. Aprovou um pacote fiscal que, mais uma vez, faz os pobres pagarem a conta. Para aprová-lo, liberou bilhões no pagamento de emendas de parlamentares venais.

Mas nem assim o “mercado” ficou satisfeito. Ele não aceita qualquer gesto de mínima independência, qualquer migalha jogada para satisfazer a base social do governo: quer submissão total e absoluta. A especulação contra o real continua e o governo não vê outra saída senão se curvar mais e mais. Depois de dois anos reclamando, com razão, da gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, o governo Lula se vê constrangido a sinalizar que seu indicado, Galípolo, continuará na mesma situação.

E quando Flávio Dino põe freio a farra das emendas parlamentares, o governo se sente ameaçado porque sabe que a reação dos donos do Congresso será tremenda. O Supremo, por sua vez, tem agido em favor dos instrumentos formais da democracia mostrando que não se dispõe a salvar nenhuma das medidas de proteção à classe trabalhadora. Podia falar das pontes que caem sem manutenção, embora os laudos se acumulem ano após ano.

Podia falar da cobertura vacinal que continua falha, dois anos depois do novo governo assumir. Dá um desânimo desse país. Não é impossível, mas é difícil imaginar uma mudança que passe por esse Congresso, por esse Judiciário, por essa elite política depois desse experimento democrático fraturado pós constituição de 1988.

Beth Passos

Jornalista