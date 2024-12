Bocalom e sua noiva decidem doar presentes de casamento ao Lar Vicentino: ‘Corrente de amor’

O prefeito Tião Bocalom e a noiva Kelen Nunes não vão receber presentes de casamento. Os convidados para a cerimônia, que está marcada para o próximo dia 28, vão fazer doações para o Lar Vicentino.

A notícia foi dada pelo próprio prefeito e a futura primeira-dama, nas redes sociais.

“Em visita ao Lar dos Vicentinos, tivemos a oportunidade de concretizar uma ideia que nasceu do nosso coração: transformar o momento do nosso casamento em uma oportunidade de solidariedade. Decidimos, juntos, pedir aos nossos convidados que, em vez de presentes para nós, que fizessem doações para o Lar dos Vicentinos, uma instituição que realiza um trabalho incrível em favor dos idosos, pessoas que tanto contribuíram e contribuem para a nossa sociedade e que merecem todo o nosso cuidado e respeito”, disse o prefeito.

Bocalom já fez a entrega dos primeiros recursos arrecadados, nesta segunda-feira (23).

“Nesta tarde, entregamos a primeira parte do recurso arrecadado e temos certeza de que, até o dia do nosso casamento, essa corrente de amor e generosidade crescerá ainda mais. Agradecemos de coração a todos os nossos amigos e convidados que abraçaram essa causa com tanto carinho. Que Deus os abençoe grandemente!”, finalizou.

Bocalom e Kelen casam no dia do aniversário de Rio Branco.

VEJA O VÍDEO: