O Parque Chico Mendes ganhou mais um morador, a filhote de anta Maytê, que recebeu visita do prefeito Tião Bocalom. Nas imagens é possível ver o gestor acariciando um animal adulto da espécie e um outro filhote.

O prefeito aproveitou o momento para destacar o serviço feito com zelo e cuidado no parque, que visa dar as melhores condições possíveis para que os animais se sintam tranquilos e não fiquem estressados.

“Nosso parque Chico Mendes, é o lugar onde a gente tem um tratamento diferenciado, um cuidado diferenciado, porque nós precisamos fazer com que os bichinhos aqui se sintam bem no ambiente como se fosse o ambiente natural dele”, disse Bocalom.

Na legenda da publicação feita pelo gestor durante sua visita ao parque, ele ainda destaca que o nascimento de filhotes é o maior exemplo do bom trabalho realizado no espaço. “O nascimento da filhote de anta Maytê, mostra o quanto nosso Parque Chico Mendes, é um ambiente acolhedor favorável à vida!”, disse.

O prefeito ressaltou ainda que durante sua primeira gestão à frente da prefeitura o parque recebeu atenção especial e que os bons resultados demonstrados pela equipe do local são apenas um reflexo do investimento.

“Então eu fico feliz em saber que durante esses quatro anos nossos, o parque foi tratado de uma forma diferenciada, está muito mais limpo, muito mais bonito, com muito mais visitação. E os bichinhos estão conseguindo reproduzir isso. Para nós é uma vitória, uma vitória grande, uma vitória para o meio ambiente”

Veja vídeo: