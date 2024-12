Briga entre padrasto e enteado termina com golpe de terçado e fratura exposta no interior do Acre

Juracir Batista Jaminawa, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio praticada pelo próprio enteado, de 18 anos, no final da tarde deste domingo (22), em uma comunidade indígena localizada no km 75 da BR-317, no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações prestadas pela vítima, ele e o enteado estavam na mesma residência quando começaram a discutir. A discussão evoluiu para uma luta corporal, momento em que o enteado tomou posse de um terçado e desferiu um golpe no braço direito do padrasto, causando um corte profundo e uma fratura exposta. Após a ação, o jovem fugiu do local.

Familiares que encontraram Juracir ferido e ensanguentado acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Raimundo Chaar, no município de Brasiléia.

Após avaliação médica, Juracir foi transferido do hospital de Brasiléia para o pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade da lesão, ele se encontra em estado de saúde estável.