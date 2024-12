Bruno & Marrone divulga datas de shows em 2025 e anuncia novidades

A dupla Bruno & Marrone divulgou a agenda de shows de 2025 da turnê “Inevitável – A Festa”, projeto que passará por mais de 20 cidades brasileiras no próximo ano, começando em abril.

Como novidade, as apresentações terão um momento solo do segunda voz, Marrone — além do momento em que Bruno também se apresentará sem o parceiro. O evento também promete novidades tecnológicas e interações do público.

O cantor Dino Fonseca foi escolhido para abrir as apresentações de mais de quatro horas da turnê. O artista fará um repertório relembrando grandes sucessos dos anos 1970, 1980 e 1990 — com A-ha, Beatles, Bon Jovi e Queen.

Além das datas divulgadas, também acontecerão shows nas capitais Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Vitória (ES), com datas a serem definidas.

Veja as datas da turnê de Bruno & Marrone