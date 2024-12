Caçamba do Fiat Strada dirigido por Rodrigo Pires foi parar a cem metros do local do acidente

comunidade acreana foi abalada pela trágica morte do empresário Rodrigo Pires, que se envolveu em um grave acidente de trânsito.

O Fiat Strada que ele dirigia colidiu frontalmente com uma carreta, e a gravidade do impacto foi tão intensa que a caçamba do veículo foi arremessada a cem metros do local da batida.

Rodrigo foi encontrado prensado sob a carreta, deixando uma cena de desolação para testemunhas e socorristas. A brutalidade do acidente chocou a todos, refletindo a perda de um jovem empreendedor querido por muitos. Amigos e familiares lamentaram a tragédia nas redes sociais, lembrando-se do espírito vibrante e do impacto positivo que Rodrigo deixou na vida de tantos.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente, enquanto muitos amigosne admiradoras se une em solidariedade à família do empresário. Com uma carreira promissora e um forte compromisso social, Rodrigo Pires será lembrado por sua determinação e generosidade.

A família ainda não informou o local onde Rodriguo será velado e sepultado.