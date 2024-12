Cachorro de Anitta vira meme ao posar para foto de Natal; veja

A cantora Anitta, 31, publicou uma sequência de fotos no Instagram, na quarta-feira (25), com os amigos e familiares com quem comemorou o Natal. Mas quem chamou mais atenção foi seu cachorro Plínio, que posou para os cliques.

Os internautas se divertiram com a pose do cachorro na frente da árvore de Natal, que virou meme nas redes sociais. Veja abaixo.

Durante o Natal, Charlie, outro cachorro de Anitta, se assustou com fogos e cavou um buraco, do qual não conseguia sair. A artista publicou Stories muito preocupada com o animal.

Algumas horas depois, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro compartilhou uma foto ao lado da cantora, informando que realizou o resgate do animal.

“Resgate de Charlie, um dos cachorros da cantora Anitta. O animal ficou preso na fundação da casa da artista”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Segundo a cantora, não foi a primeira vez que Charlie sumiu. Ela relembrou um momento semelhante que ocorreu em sua casa em Miami, nos Estados Unidos.