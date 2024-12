Café com Leite e Epitaciolândia decidem o título do Estadual

Epitaciolândia e Café com Leite/Porto Acre irão disputar o título do Campeonato Estadual de Futsal Sub-17 Masculino. Epitaciolândia bateu o Palmeiras por 7 a 5 e o Café com Leite/Porto Acre triunfou diante do Montenegro por 4 a 2 nas semifinais disputadas nesse sábado, 30, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE).

Favoritos na final

Depois dos primeiros jogos no Estadual, Epitaciolândia e Café com Leite/Porto Acre surgiram como favoritos e mesmo oscilando em alguns confrontos os times conseguiram chegar na decisão. As equipes irão sem vantagem para final e devem realizar um grande confronto.