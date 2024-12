Café com Leite/Porto Acre e Quinarí/Vasco são finalistas do Sub-21

Café com Leite/Porto Acre e Quinarí/Vasco são finalistas do Campeonato Estadual de Futsal Sub-21. Contudo, a decisão não será disputada nesta segunda, 30, porque o Quinarí/Vasco também vai disputar o título da Série B.

Nas semifinais disputadas no sábado, 28, no ginásio Álvaro Dantas, o Café com Leite/Porto Acre derrotou Capixaba por 1 a 0 e o Quinarí/Vasco bateu o Rio Branco por 3 a 2.

Final equilibrada

Café com Leite/Porto Acre e Quinarí/Vasco devem realizar um jogo bastante equilibrado na decisão. Os dois times fizeram grandes partidas para poder chegar na decisão.