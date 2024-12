O município de Senador Guiomard passou por uma mudança nos salários de grandes cargos políticos da cidade após a aprovação do aumento salarial destinado para a prefeitura, vice, secretários e vereadores para os anos entre 2025 e 2028. A medida foi aprovada na Câmara Municipal.

As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (26), já com a aprovação da Câmara Municipal.

“As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário”, diz a publicação.

A justificativa para o aumento é tornar possível a dedicação exclusiva para as funções, sem que seja necessário outras atribuições por parte dos políticos. A mudança beneficiará 11 parlamentares ao todo, que passaram a receber salário por volta dos R$10,4 mil, o que representa um aumento de 22% em relação aos valores anteriores de R$8,5 mil.

O presidente, vice presidente e os 1º e 2º secretário da Câmara Municipal também tiveram aumento, com a remuneração bruta ficando da seguinte maneira: R$13,5 mil, R$12 mil, R$11 mil e R$10,4 mil, respectivamente.

A prefeita passará a receber R$25 mil, após aumento de 56,25%; o vice prefeito por sua vez terá sua remuneração sobrada, saindo de R$8 mil para R$16 mil. Já os secretários receberão R$10 mil, também representando aumento de 100%.