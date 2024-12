Campeonato estadual Sub-13 vai ter confrontos pelas quartas de final no Florestão

Começa nesta segunda-feira (2), a partir das 15h, no estádio Florestão, em Rio Branco, a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13, com dois jogos . Santa Cruz e Plácido de Castro disputam o primeiro confronto e na partida seguinte o Escolinha do Santinha enfrenta o Bangu.

De acordo com a organização do torneio, os times entram em campo sem vantagem e se as partidas terminarem empatadas, a classificação dos dois primeiro semifinalistas será nas cobranças de penalidades.

O Santa Cruz é um dos favoritos para avançar à fase semifinal, e realiza até o momento uma ótima campanha para a conquista do título.