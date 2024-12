A caravana de Natal da Coca-Cola chega pela primeira vez em Rio Branco e deve rodar pelas ruas da cidade nesta sexta-feira (6) e no sábado (7), em ambos os dias a partir das 18 horas.

Aqueles que se interessam em ver a carreata passando, devem se posicionar, preferencialmente, em alguns pontos de destaque dos trajetos, que serão diferentes para cada um dos dias.

No primeiro deles, a largada deve ser feita na fábrica da Coca-Cola, no Distrito Industrial, com paradas no Kometa Calafate, Via Verde Shopping, Pizzaria Pinguim, Arasuper Aviário, Varejão São Francisco e Praça da Revolução.

Já no segundo dia, sábado (7), o trajeto adotado pelo comboio será alterado. Começando novamente na fábrica da Coca-Cola no Distrito Industrial, a primeira parada será no Aramix Atacado, seguindo para a Praça da Revolução, Atacale, Aramix Vila Acre, supermercado Almeida e Boneco de Neve.