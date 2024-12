Caravana de Natal da Coca-Cola emociona milhares com noite inesquecível em Rio Branco

A noite desta sexta-feira (6) foi marcada pelo encantamento e pela magia natalina em Rio Branco. A Caravana de Natal da Coca-Cola percorreu diversos bairros da cidade, atraindo milhares de pessoas que acompanharam os caminhões iluminados em um espetáculo visual inesquecível.

O trajeto teve início na fábrica da Solar Coca-Cola, no Distrito Industrial, e passou por ruas e pontos movimentadas da capital, sendo: o Kometa Calafate, o Verde Shopping, a Pizzaria Pinguim, o Arasuper Aviario, o Varejão São Francisco e a Praça da Revolução.

A caravana contou com escolta para garantir a segurança do público e dos veículos decorados, que encantaram pela riqueza de detalhes e iluminação especial.

O ponto de maior destaque foi a chegada ao Via Verde Shopping, onde a caravana foi recebida por uma multidão que aguardava ansiosamente pela presença do Papai Noel. O evento transformou o local em um verdadeiro cenário natalino, com música e uma atmosfera de celebração que envolveu crianças e adultos.

A Caravana de Natal da Coca-Cola é uma tradição nacional que, pela primeira vez, chega a Rio Branco, espalhando alegria e emoção, alem de percorrer cerca de 50 cidades em 15 estados brasileiros. O evento continua neste sábado (7), com um roteiro alternativo que promete repetir o sucesso da noite anterior.

Veja locais para o sábado:

Aramix Atacado

Praça da Revolução

Atacale

Aramix Vila Acre

Supermercado Almeida

Boneco de Neve.

Veja o vídeo: