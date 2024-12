Carro bate na traseira de outro e jovem é levado ao Pronto-Socorro

O passageiro Guilherme Cavalcante Fernandes, de 18 anos, ficou ferido após o carro em que ele estava bater na traseira de um caminhão na noite desta quinta-feira (12), na Rua Epaminondas Jácome, bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Guilherme e dois amigos trafegavam em um carro modelo Montana, de cor branco e placa NCM-2637, no sentido centro-bairro, quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu violentamente na traseira de um caminhão modelo HR, também de cor branco, que estava estacionado na rua.

Com o impacto, a frente do veículo Montana ficou completamente destruída, e o caminhão foi empurrado, atingindo a área de uma residência. Guilherme sofreu perda de memória momentânea, enquanto os outros dois ocupantes do carro saíram ilesos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e, devido ao agravamento do quadro clínico de Guilherme, solicitaram o apoio de uma ambulância de suporte avançado.

Após ser estabilizado, o jovem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, Guilherme sofreu um traumatismo crânioencefálico (TCE) leve e seu estado de saúde é estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após a conclusão dos procedimentos, o veículo Montana foi removido por um guincho.