Um acidente foi registrado nesta segunda-feira (23), na Avenida Chico Mendes, uma das mais movimentadas do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, o veículo modelo Strada tentou fazer uma ultrapassagem, mas acabou colidindo fortemente contra o outro veículo, modelo Voyage.

Com a colisão, o motorista perdeu o controle do automóvel e atingiu em cheio a rotatória da Via, que fica em frente a Sabenauto Veículos.

Apesar do impacto, não houve vítimas graves.