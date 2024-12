Carro voador híbrido recarrega bateria durante voo

O segmento dos carros voadores é visto como um dos mais promissores – e um novo modelo se destaca pela motorização híbrida (HEV). Para contextualizar, “carros voadores” é um termo popular para os veículos de pouso e decolagem na vertical (VTOLs), com várias das mais recentes criações sendo de propulsão elétrica (eVTOLs).

O ANN-6, desenvolvido pela Manta Aircraft, da Itália, em parceria com o Shenyang Aviation Industries Group, da China, combina combustível sustentável de aviação (SAF) e uma bateria leve. Dessa forma, ele promete cobrir distâncias mais longas sem a necessidade de recarga constante em solo, diferente dos eVTOLs tradicionais.

Um carro voador com perfil ainda mais sustentável

Além de recarregar a bateria durante o voo, o ANN-6 também foi projetado para ser compatível com hidrogênio no futuro. O design modular de seis lugares permite fácil desmontagem e remontagem para reparos e transporte, o que aumenta a flexibilidade operacional.

Um protótipo em escala real do carro voador foi apresentado no China Airshow, os visitantes puderam conferir o visual parecido com o de um avião tradicional, com 8 turbinas e interior luxuoso, dotado de materiais como couro Nappa. O design personalizável inclui opções de iluminação ambiente, bordados de assentos e amplo espaço de armazenamento.

Em termos de desempenho, o ANN-6 tem velocidade de cruzeiro de 240 km/h e velocidade máxima de 330 km/h. O alcance é de até 300 km no modo VTOL. Mas o veículo também pode ser configurado para modo STOL (ou seja, de decolagem e pouso em pistas extremamente curtas) – e assim, ele pode oferecer até 1.000 km de alcance.

Outros detalhes incluem 12,30 metros de comprimento, 12,10 metros de envergadura e 2,75 metros de altura. Ele pesa 1.740 kg suportando carga útil de 500 kg além do peso do piloto. Atualmente, o ANN-6 está em fase de desenvolvimento buscando a certificação da Administração de Aviação Civil da China.