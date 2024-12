Casal é preso com mais de 16 kg de drogas em Rio Branco

O casal Gessica Sales Ferreira, de 23 anos, e Diego da Costa Correia da Silva, de 30 anos, foi preso por tráfico de drogas, guardando aproximadamente 16 quilos de skunk na tarde deste sábado (7), dentro de uma residência localizada em um ramal da União, no Belo Jardim 1, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre, a equipe estava em patrulhamento de rotina pela BR-364, quando recebeu uma denúncia via Copom informando que uma pessoa havia visto um casal com uma criança de colo colocando drogas dentro de um veículo modelo Gol, de cor branca e placa OXP-7451. O carro teria saído do bairro Vila Acre em direção ao bairro Belo Jardim.

De posse da informação, os militares iniciaram patrulhamento para localizar o veículo. No Ramal da União, os PMs avistaram o carro estacionado ao lado de um prédio branco. Ao abrir o veículo, sentiram um forte odor característico de maconha.

Havia uma escada para acessar os apartamentos, e, ao subir, os policiais observaram pela segunda janela de vidro do apartamento um homem colocando pacotes com embalagens características de maconha de cima de uma cama para dentro de um balcão.

A porta de vidro estava aberta, e Diego, juntamente com sua esposa e o filho, estava no quarto, onde a cena foi presenciada. Diego foi chamado para fora da residência, e os policiais explicaram a situação envolvendo o veículo. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento, afirmando que estava almoçando no bairro Vila Acre e que havia acabado de chegar na residência.

Os PMs solicitaram permissão para entrar na casa, e Diego concordou, dizendo que podiam procurar à vontade, pois não encontrariam nada. No entanto, ao entrarem na sala, Diego confessou que a droga estava no armário do quarto, onde os policiais já haviam visto os pacotes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ele e à esposa. O casal ainda tentou resistir à prisão, sendo necessário o uso de força moderada.

Na residência foram encontrados cerca de 15 pacotes de skunk (aproximadamente 16 kg), que foram apreendidos e encaminhados, juntamente com o casal, para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão tomadas as medidas cabíveis.