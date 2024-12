Centro em Rio Branco recebe títulos definitivos de área onde fica o túmulo do Mestre Irineu Serra

O governo do Acre fez a entrega de três títulos definitivos para o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal – Alto Santo, no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, na noite deste sábado (14). No espaço está localizado o Túmulo do Mestre Raimundo Irineu Serra.

No local de peregrinação de pessoas do mundo inteiro, também existe o memorial Leôncio Gomes da Silva, tio da viúva do mestre, em que após a morte de Irineu, Leôncio ficou como presidente do centro. Ele faleceu em 17 de março de 1980, e foi sepultado à direita do túmulo do líder religioso.

De acordo com o governo acreano, como a casa do Leôncio era ao lado do túmulo, e pertence à família, foi regularizada para preservar a história.

A área, que fica na parte alta da cidade, é considerada o berço do Daime – patrimônio histórico, cultural e religioso do Acre, conhecido mundialmente pelo uso do chá da ayahuasca.

Os documentos foram entregues pela vice-governadora e também secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, diretamente para Dona Peregrina Gomes Serra, viúva do Mestre Irineu, que ocupa o cargo de dignitária do Centro.

Os títulos entregues são frutos do Programa de Governo “Igreja Legal”, do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), que traz segurança jurídica, valorização dos bens, acesso a linhas de créditos e outros programas de governo.