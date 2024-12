Chamado para apartar briga entre cachorros, jovem acaba agredido com cabo de enxada

O morador em situação de rua Rosenilson Brito de Souza, de 22 anos, foi agredido com golpes de cabo de enxada e teve o osso do braço trincado durante as agressões ocorridas na madrugada desta quarta-feira (25), nas proximidades do “Pinicão”, no Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Segundo relato da vítima, ele estava passando por uma via pública quando foi chamado para segurar um cachorro que estava prestes a brigar com outro. O dono dos animais tentava controlá-los, mas, de forma acidental, o cachorro que Rosenilson segurava puxou e acabou mordendo o outro cão.

Irritado com a situação, o proprietário dos animais pegou uma enxada que estava por perto. No momento, a lâmina da ferramenta se desprendeu, e ele utilizou o cabo para agredir Rosenilson.

A vítima foi golpeada várias vezes nas costas e no braço esquerdo, o que causou a fratura no membro. Apesar das agressões, Rosenilson conseguiu correr até a Fundação Hospitalar do Acre, onde pediu ajuda na guarita. Os vigilantes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica ao local.

Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde considerado estável.

Nessa ocorrência, a Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas.