Charlie Brown Jr., As Patroas e mais: veja como curtir o fim de semana no Giro Cultural

Mais uma semana se encerrando, e com isso vocês já sabem o que vem por aí não é mesmo? Bora descobrir tudo que vai está acontecendo neste final de semana com mais um Giro Cultural do ContilNet.

Quinta-feira

As festividades começam no comando delas, com a noite das patroas, que vai acontecer lá no Brazin! Dia especial para os homens que sempre dão as últimas palavras em casa, e essas palavras são “Sim senhora!”.

Para os cantores de plantão, o Studio vai estar aberto com os microfones disponíveis para vocês soltarem a voz e terem seus cinco minutos de artista no palco! Eu juro que um dia eu crio coragem e vou!

Sexta-feira

Parece que temos um novo espaço despontando na cidade, não é mesmo? A Cachaçaria RB, onde funcionava o antigo Maria Farinha, vai montar uma verdadeira Casa do Pagode na sexta-feira. Tá pronto pra cerveja gelada, muita dança e música boa?

Ainda seguindo no clima da novidade, o Brazin tá a todo vapor com o já tradicional Pagodinho do Edil!

Para quem estava com saudades de mais opções para uma boa baladinha, essa semana temos duas opções para você na sexta-feira. A primeira delas fica por conta do Bartô. Alguns gostam da santa ceia, mas pelo visto a galera gosta mesmo é do Santo Baile!

Já a Moon vem com uma festa para aquelas pessoas que estão cansadas de ficar em pé a semana inteira de trabalho, com o baile do Sento Sento.

Bora curtir uma noite especial como típicos adolescentes de Santos, litoral paulista, com muito Charlie Brown Jr., lá na Confraria!

Sábado

O sábado vai ser o dia de recuperar as forças depois da sexta-feira, mas não é por isso que as coisas vão ficar completamente paradas. A Confraria vai estar de portas abertas com o samba do Liguth para você que tá cheio de samba no pé.

O Studio também vai estar de portas abertas, com o Happy Holly-Gay, Studio Xmas, com concurso de papai noel gay.

Domingo

O domingão vem aí, para você que se preservou no sábado e busca um rolezinho mais tranquilo, com a Farra de Domingo, lá na Casa do Rio, para os amantes de um rolezinho mais alternativo.

Já para aqueles que não tem medo do perigo e riem na cara da CLT, o dia também marca a festa de aniversário de um ano de Brazin. Parece que foi ontem, mas a casa já tá aberta faz um ano! Bora lá comemorar?

E ai, onde eu te encontro essa semana?