Chelsea supera temperatura de -11ºC e vence na Conference League

O Chelsea teve que superar o frio para derrotar o Astana, nesta quinta-feira (12), pela quinta rodada da primeira fase da Conference League.

Jogando no Cazaquistão, nem mesmo a temperatura de -11ºC pararam os Blues, que venceram por 3 a 1, mantendo os 100% de aproveitamento na competição.

Domínio inglês

Poupando titulares para a sequência da Premier League, o Chelsea precisou de apenas 14 minutos para fazer o primeiro contra o Astana.

Marc Guiu recebeu lançamento de Pedro Neto, ganhou da marcação na corrida e bateu na saída do goleiro.

Os reservas dos Blues continuaram pressionando, ampliando a vantagem quatro minutos depois.

Pedro Neto apareceu mais uma vez em jogada pelo lado direito do ataque, cruzando para dentro da área, e contando com o desvio do zagueiro Marochkin, Chelsea 2 a 0.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, foi a vez do zagueiro português Renato Veiga fazer o terceiro após cobrança de escanteio.

O Astana esboçou uma reação com Tomasov, que acertou belo chute no fim da etapa inicial.

No segundo tempo, a equipe inglesa apenas administrou a vantagem para conquistar mais uma vitória na Conference League. Final: Astana 1×3 Chelsea.

Com o resultado, o Chelsea segue na liderança da Conference League, com 15 pontos. Os Blues já estão classificados para a próxima fase da competição.