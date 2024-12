Emocionado e chorando, o vereador eleito João Paulo Silva (Podemos) subiu a rampa do Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac) para ser diplomado com a foto do pai, que morreu 28 dias após as eleições de 2024.

Demilton Nogueira da Silva faleceu aos 58 anos, no dia 31 de outubro, após vários dias internado no Pronto-Socorro da capital acreana.

João recebeu o diploma das mãos do desembargador Luiz Camolez.

Veja o vídeo: