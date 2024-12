Chuva forte atinge Rio Branco e deve atrasar acender das luzes e cantata natalina no Palácio

O evento do acender das luzes de Natal do Governo do Estado do Acre, em conjunto com a tradicional Cantata de Natal acontece na noite deste domingo (15) .

O evento que tem horário marcado para as 18h30, nas escadarias do Palácio Rio Branco, deveria reunir centenas de pessoas na praça em frente ao cartão postal, entretanto, as expectativas não são positivas.

Devido a chuva que atinge a capital, a organização do evento se mostra receosa, deixando tanto o público que aguarda o espetáculo, quanto os artistas que iriam se apresentar, ansiosos. Até o momento não existem informações acerca de um possível atraso ou adiamento do evento.

O evento

Mais de 150 músicos compõem o conjunto que irá se apresentar, entre eles estão cantores, instrumentistas de cordas friccionadas que formam uma grande orquestra e uma banda-base com bateria, baixo, violão, guitarra, teclado e flauta.

O espetáculo é promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), sendo apresentado pelos estudantes e professores da Escola de Música do Acre (Emac).

De acordo com a programação, o evento inicia às 18h com apresentação do DJ Lauro Félix e Samuel Vieira Sax. Das 18h30 às 19h30 ocorre a abertura oficial da celebração de Natal, com o a chegada do Papai Noel e personagens vivos, e às 19h30 acontece a Cantata.