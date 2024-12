Chuvas intensas atingem 18 estados nesta sexta-feira, com maior intensidade no Centro e Sudeste; veja previsão

Até a próxima segunda-feira, uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) está se formando e será responsável pela ocorrência de volumes significativos de chuva em diversas regiões do Brasil, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, segundo o Climatempo. O período será marcado por “um cenário de chuvas volumosas”.

O aviso amarelo, que indica “Perigo Potencial”, representa chuvas de até 50 mm por dia, e ventos intensos que podem alcançar os 60 km/h. Este alerta atinge os estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Espírito Santo, Pará, o norte do Paraná, o sul dos estados do Piauí, do Maranhão e o leste da Bahia. O restante da região Nordeste, contudo, terá tempo firme, com máximas de 31°C em Natal, Aracaju e João Pessoa e de 32°C em Fortaleza, Maceió, Recife e Salvador. Teresina pode registrar até 36°C.