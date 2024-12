Colisão entre carro e moto deixa casal ferido em Rio Branco

O motociclista Deymon Matos Souza, de 29 anos, e a passageira Maria Luzia Pereira Lima, de 53 anos, ficaram feridos após uma grave colisão ocorrida na noite deste sábado (14), no cruzamento das ruas Marte e Melão, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o veículo Polo, de cor preta, teria avançado a preferencial na rua Melão, colidindo com a motocicleta Fan 160, que seguia pela rua Marte no sentido bairro-centro. O motorista do carro permaneceu no local após a colisão e prestou apoio às vítimas, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro.

Com o impacto, Deymon sofreu suspeita de fratura no ombro esquerdo e apresentava escoriações pelo corpo. Já Maria Luzia teve suspeita de fratura no ombro esquerdo, ferimentos na mão e escoriações nos joelhos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para atender as ocorrências. Após os primeiros socorros no local, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco, ambas em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve presente para isolar a área e aguardar o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados e removidos.