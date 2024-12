Coluna da Beth: saiba tudo sobre o casamento do prefeito Bocalom e da advogada Kellen Nunes

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) diplomou, dia 17, o prefeito reeleito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), do vice-prefeito eleito, Alysson Bestene (PP) e os 21 vereadores eleitos e reeleitos para a próxima legislatura no teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), na capital, e contou com a participação de autoridades locais e familiares dos diplomados.

Emocionado o prefeito reeleito no primeiro turno disse em seu discurso: “Recebo o quinto diploma de prefeito, ou seja, o quinto mandato, três em Acrelândia e dois aqui em Rio Branco. Agradeço a Deus em primeiro lugar, mas também nossa população que entendeu o trabalho que a gente vinha fazendo no primeiro mandato e nos deu essa oportunidade de mais quatro anos para continuar fazendo o mesmo trabalho, tratando bem o dinheiro público e procurando cuidar das pessoas, da nossa cidade e do campo”. Tião Bocalom e Alysson Bestene tomam posse no dia 1º de janeiro de 2025. Já os vereadores da nova legislatura serão empossados em fevereiro, quando será iniciado o ano legislativo. Na foto com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Júnior Alberto.

O vereador eleito pelo PSDB Leoncio Castro na diplomação ocorrida terça feira no teatro da Universidade Federal do Acre.

O grupo Banho de Cheiro detentor acreano da franquia O Boticário que lança produtos a cada 21 dias no Brasil, reuniu o time de RP do Boti – Regional Acre, (jornalistas, colunistas sociais) para uma confraternização regada a boas conversas, comidas, bebidas e presentes na tarde do dia 17 no delicioso Café House Food & Drinks. A surpresa mais uma vez ficou por conta da foto personalizada de cada convidado entregue junto com o brinde. Marca imbatível em vendas é entregar e surpreender em todos os momentos.

Roberta Moura, Marcia Abreu, eu e Giulianna Evangelista na confra do O Boticário.

A proprietária do Café House Food & Drinks Eveline Alencar com Jackie Pinheiro responsáveis pelo agradável happy hour.

O gestor de marketing Wellington Reis e Jackie Pinheiro entregaram a cada convidado produtos campeões de vendas neste Natal.

Um sucesso a Feira de Natal Empório & Arte que está sendo realizada no Via Verde Shopping até o dia 23 de dezembro por empreendedores locais. Na foto a empresária Eli Barbosa que levou plantas como opção de presente para o Natal e a arquiteta Raila Oliveira.

O casamento do prefeito Tião Bocalom com a advogada Kellen Nunes será dia 28 de dezembro e os convites estão sendo disputadíssimos. É preciso lembrar que se trata de uma escolha pessoal dos noivos, que ambos possuem familiares e envolvimentos políticos regras muitas vezes, necessárias que o casal siga.

*A cerimônia religiosa será aberta ao público na Igreja Santa Inês, com disposição de tendas para o público e imprensa. 400 convites distribuídos em local escolhido pela futura primeira dama para os convidados do casal.

*Coisa horrível na vida é pagar por comida ruim. Jesus Crastus! Quem inventou Ifood?

*Sem paciência para canal aberto, Fantástico, então, meo DEOS! Fui procurar na internet a entrevista que Lula deu a Sônia Bridi. Foi um gesto de propaganda, para mostrar que Lula continua mentalmente saudável. Mas foi também uma enorme concessão: depois de cirurgias daquela monta, o presidente da República concede uma exclusiva para uma emissora de televisão! Daí, o golpe baixo. Se fosse para contestar o entrevistado – e o jornalismo brasileiro devia mesmo “apertar” mais, em vez de se limitar a registrar declarações – que o fizesse diante dele, permitindo réplica. E mesmo que quisesse apresentar outra versão, que o fizesse depois, não no meio da entrevista. Não foi apenas inusual. Foi antiético e ofensivo. É claro que a Janja tinha que dar o showzinho dela quando viu os repórteres. Olha a doença do Lula!!!

Por aqui foi risível a chuva atrapalhando a performance de alguns no acender das luzes e a cantada que não rolou como planejado pelo palácio Rio Branco. Ao menos acenderam as luzes e ficou bonito, em Londres deu meme.

A reforma tributária em 100%, ou seja, uma “cesta básica nacional” com itens considerados essenciais como arroz, feijão, leite, carne.

A matilha do Centrão, representando o mercado carniceiro, dilaceraram a reforma tributária que foi transformada num Frankenstein composto de pedaços das vontades privadas com resquícios, aqui e ali, da pele do interesse público.

A neurose raiz funciona da seguinte forma: quanto mais certa você achar que está, mais chata fica.

Luciano Hang ofereceu jantar em sua mansão a mais de 10 desembargadores em Santa Catarina, lugar que é escandalosamente vergonhosa em todos os sentidos. E ainda tem as praias com as águas mais frias do Brasil!

“Os homens se reconhecem nas obras de arte porque estas oferecem imagens de sua totalidade oculta. Mesmo quando expressam a dispersão e a atomização das sociedades e dos indivíduos, como ocorre com a poesia e o romance modernos, são um emblema da comunidade perdida. Por isso não importa muito que a obra seja lida ao princípio só por alguns: a preservação da memória coletiva por um grupo, embora pequeno, é uma verdadeira tábua de salvação para a comunidade inteira. Nessas tábuas, as tradições e as culturas atravessam os mares do tempo.” Octavio Paz *

“Na minha idade, é preciso ser sincero. Mentir é cansativo demais.” Albert Camus

Em algum momento na história da humanidade, alguém colocou um ponto num fenômeno cíclico e disse que ali terminava uma etapa e iniciava a próxima e todo mundo aceitou. Esquecem que nem sempre foi assim. Na verdade, na maior parte da existência do ser humano não existia a contagem de anos, nem determinação de um fim/início. Esquecem que a Terra, o Sol, ou qualquer outra coisa no Universo simplesmente ignoram que “está começando um ‘novo’ ano”. Esquecem que é uma regra cultural inventada e recente. Não percebem que o ano novo, para qualquer outra referência é só mais um dia.

Quando você se der conta de que o que faz aos outros se faz a si mesmo, terá compreendido A grande verdade. Lao Tsé