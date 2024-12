Com árvore de mais de 20 metros, ornamentação de Natal é inaugurada em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou na noite deste sábado (14), as celebrações natalinas com o tradicional acender das luzes na Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade.

O evento contou com um imenso público, a espera de uma programação especial, como a chegada do papai Noel, benção do Bispo Dom Flávio, musical, entrega de presentes para as crianças e muitas outras realizações.

Além da iluminação do cartão postal da cidade, a Catedral Nossa Senhora da Glória, a gestão do município trouxe este ano uma árvore de Natal de mais de 20 metros de altura, enfeitada com milhares de luzes.

Veja o vídeo: