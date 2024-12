O acender das luzes de natal aconteceu na noite deste domingo (15), com a presença do governador do estado Gladson Cameli e do prefeito Tião Bocalom.

Mesmo com a chuva, o evento reuniu público para assistir o acender das luzes natalinas em frente ao Palácio Rio Branco. Na decoração deste ano, ao público poderá ver uma árvore de Natal gigante e a tradicional Casinha do Papel Noel.

Confira as fotos: