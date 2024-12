Com chuvas, nível do rio Iaco ultrapassa os 7 metros em Sena Madureira

Nesse mês de dezembro, as chuvas vêm atingindo com frequência a região de Sena Madureira e, desse modo, o nível das águas do Rio Iaco vem aumentando diariamente.

Para se ter uma ideia, nas últimas 24 horas a elevação foi na ordem de 1,21 metros.

No domingo (15) o nível estava em 6,24 metros. Já nesta segunda-feira (16) a régua amanheceu medindo 7,45 metros. “Nos últimos dias, temos verificado um aumento considerável no nível das águas, mas é importante lembrar que esse nível ainda está bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros”, informou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

De agora em diante, a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão em alerta constante e a preocupação é com a enchente, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro e março.

Em 2024, o rio Iaco registrou o menor nível de sua história. No mês de outubro, o nível chegou a 28 centímetros.