Com emenda de Alan, centenas de pessoas são atendidas em Marechal por especialistas da saúde

Nesta sexta-feira, 13, a população de Marechal Thaumaturgo recebeu o 1º Saúde Itinerante Especializado, um mutirão de consultas e exames em sete especialidades médicas realizado pela prefeitura com recurso de emenda destinada pelo senador Alan Rick. Os atendimentos ocorreram na Unidade Básica de Saúde Naldir Mariano com a presença do parlamentar que estava acompanhado da esposa Michele e do filho Pedro.

“Estamos aqui reafirmando o compromisso com a saúde da nossa população. Sabemos das dificuldades vividas em um município isolado por terra. O investimento só nesta edição é de R$ 300 mil. Temos mais duas previstas para o ano que vem, o que totaliza R$ 1 milhão para esta finalidade. Assim como aqui em Marechal, também estamos realizando esses mutirões em diversos municípios do estado com recursos do nosso mandato” – explicou o parlamentar.

Alan Rick também agradeceu o empenho de todos os profissionais envolvidos no projeto e já garantiu mais R$ 1,5 milhão para que a prefeitura realize novos investimentos em saúde.

O mutirão contou com especialistas médicos das áreas de cardiologia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, urologia, fonoaudiologia, oftalmologia e gastroenterologia. Assim que saiam das consultas, os pacientes já realizavam os exames, inclusive os de imagem. As consultas e exames começaram às 8h da manhã e só finalizaram às 17h.

Dona Antonia Madalena, de 54 anos, sente dores no estômago e foi à procura de uma endoscopia.

“O ano passado eu fiz em Cruzeiro do Sul, deu umas feridas no meu estômago, aí eu tomei o medicamento e não voltei mais ao médico, estou voltando agora e feliz por ser pertinho de casa, por não precisar ir pra Cruzeiro, que a gente gasta muito.” – contou.

A professora Ivaneide Azevedo, de 48 anos, foi em busca do cardiologista. Na triagem, a pressão arterial estava muito baixa e ela foi encaminhada para a consulta com o especialista. “Ando sentindo o meu coração acelerado e vim à procura do cardiologista. Não precisar sair da nossa terra, ter o profissional aqui e de graça é muito gratificante.” – relatou.

O secretário de saúde Maricelson Firmino destacou o quanto a realização do mutirão reduz a demanda do TFD. “Quando nossos pacientes consultam na unidade básica e são encaminhados para um médico especialista eles precisam pegar avião pra ir para Cruzeiro do Sul. Quem não tem condições de pagar passagem vai pra fila do TFD. Ter todos esses médicos aqui, com toda essa estrutura para realizar até os exames é um sonho. Já reduz muito a fila e o sofrimento de muitos desses pacientes. O nosso muito obrigado ao senador por essa sensibilidade. Ano que vem faremos mais.” – disse.

O prefeito Valdelio Furtado também agradeceu a parceria do senador Alan Rick. “É através dessas grandes parcerias que a gente consegue construir oportunidades de melhorar a vida desse povo.

Também estiveram presentes o deputado federal Roberto Duarte, que também se comprometeu com a destinação de emenda de R$ 1 milhão para a saúde de Marechal Thaumaturgo, o tesoureiro do União Brasil Acre, Jairo Cassiano, o coordenador da Unidade Básica de Saúde Naldir Mariano, Carlisson Ceará e a coordenadora regional da Sesacre no Juruá, Diane Carvalho.

Fotos: Gustavo Bardales