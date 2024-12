Com nova temporada de Round 6, restaurante de Rio Branco viraliza com vídeo sobre sucesso da Netflix

Nesta quinta-feira (26) a Netflix lançou a nova temporada de um dos seus maiores sucessos dos últimos anos, a série Round 6.

Para brincar com a novidade, um restaurante do Via Verde Shopping, em Rio Branco, viralizou nas redes sociais com um vídeo sobre a série.

Nas imagens, é possível ver dois personagens da obra circulando pela praça de alimentação do local. O restaurante ainda aproveitou para lançar uma promoção especial para os fãs da série.

“Na estréia de hoje da segunda temporada do

Round 6 o chopp Jupará 300ml irá custar á R$6,00 reais aproveite essa promoção e traga seus amigos! Promoção válido das 18h até as 22h no @juparashopping e @juparaviaverde”.

VEJA: