Como foi a audiência da estreia de Datena no ‘Tá na Hora’ do SBT 

Ao longo de 1h45 da transmissão nacional (das 16h45 às 18h30), o ‘Tá na Hora com Datena’ ficou a maior parte do tempo em 4º lugar no Ibope, atrás da Globo e dos concorrentes no segmento de jornalismo policial, o ‘Cidade Alerta’, de seu rival Luiz Bacci, na Record, e o ‘Brasil Urgente’, com seu filho Joel Datena, na Band.

Segundo dados prévios obtidos pela coluna, o melhor momento foi por volta de 17h35, quando o telejornal se manteve alguns minutos em 3º. Voltou à posição anterior e, depois, oscilou novamente para cima. De maneira geral, no 1º ‘duelo’ entre os Datenas, o filho se deu melhor do que o pai.

Na exibição local, somente para a região metropolitana de São Paulo, das 18h30 às 19h45, o ‘Tá na Hora’ conseguiu permanecer na 3ª posição do ranking, décimos à frente da Band. Os índices consolidados do Ibope serão conhecidos na tarde de terça-feira.

A paciência de Datena foi testada com recorrentes problemas de áudio, tanto na comunicação com o helicóptero do Comandante Hamilton como em entradas ao vivo de repórteres. Falha normal em estreia e facilmente corrigível. O próprio comunicador admitiu a necessidade de “acertos”. Ele se manteve calmo do começo ao término da edição.

Nos minutos finais, pediu para interagir com o âncora do ‘SBT Brasil’. Alguém da equipe disse “não pode” em seu ponto eletrônico. César Filho ignorou a suposta proibição, entrou no cenário e deu um abraço de boas-vindas ao novo colega de emissora.

Colocado no ar poucos dias após a contratação de Datena, a versão reformulada do ‘Tá na Hora’ poderia ter preparado uma matéria especial impactante ou uma entrevista dele com o autor de algum crime midiático. Faltou impressionar o telespectador com material exclusivo.

A experiência e o carisma do apresentador dão crédito ao telejornal popular. Ainda que sob pressão por resultados rápidos, ele precisa de tranquilidade para executar a missão de atrair mais público. Ressalte-se que houve pouco tempo para divulgar sua estreia na casa nova. Muita gente nem deve saber da novidade.

No X, a #TaNaHoraSBT conquistou o 1º lugar de citações em certo momento da exibição na TV. O nome de Datena também entrou no Top 10 das hashtags mais usadas. Este engajamento na internet é imprescindível para impulsionar a repercussão de qualquer programa.