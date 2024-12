Concurso Correios: 12 oportunidades de nível médio para seguir estudando

As provas do concurso Correios foram aplicadas no último 15 de dezembro e muitos participantes buscam opções de outros certames para seguir estudando até a aprovação.

Pensando nisso, elaboramos um levantamento com os principais editais de nível médio abertos e previstos, para que os candidatos do concurso Correios não interrompam a preparação.

Confira, a seguir, excelentes oportunidades em concursos de nível médio abertos e previstos para continuar estudando após o concurso Correios!