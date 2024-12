Concurso Correios: veja horários da prova e relembre outras orientações para o certame

As provas do concurso dos Correios serão realizadas em todas as regiões do País neste domingo (15). Quase 1,7 milhão de candidatos inscritos são esperados no certame. O concurso vai selecionar 412 analistas e mais de 3 mil agente dos correios, com remunerações podendo chegar a R$ 10.302.

Os locais de prova foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), na última segunda-feira (9). Para quem ainda não fez a consulta, é possível conferir o local na página oficial da banca organizadora, informando o número do CPF.

QUE HORAS COMEÇA A PROVA?

Os candidatos inscritos devem comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do fechamento dos portões, que começarão a ser abertos ao meio-dia, com fechamento às 12h45, pelo horário de Brasília. A prova começa às 13h.

O candidato deve levar consigo, obrigatoriamente, documento físico de identidade com foto em perfeitas condições, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, além do cartão de convocação para as provas.

QUAIS DOCUMENTOS LEVAR?

Documento físico de identidade com foto em perfeitas condições (CNH, RG, passaporte brasileiro, carteiras profissionais, entre outros especificados no edital);

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

Cartão de convocação para as provas.

Não serão permitidos documentos digitais, cópias, boletim de ocorrência, carteira de estudante, entre outros descritos no edital.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE?

Será proibido o uso de objetos eletrônicos, como celulares, relógios ou qualquer material de consulta. Os pertences pessoais dos candidatos devem ser deixados no local identificado pelos fiscais, não havendo local para guardar os pertences previamente proibidos.

O edital também estabelece que os lanches permitidos devem ser de consumo rápido, como barras de cereal, e devem ser mantidos à vista do fiscal.

Não será permitida consulta de materiais ou comunicação entre candidatos. Também estão vetadas as marcações fora dos campos reservados na folha de respostas. É também importante lembrar que a prova possui versões diferentes, e o candidato deverá marcar a versão correta na sua folha de respostas, conforme indicação no caderno de questões.

Além disso, o candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, como nome, data de nascimento e número do documento de identidade.

O não cumprimento das instruções resultará na eliminação imediata do candidato.

DETALHES DO DIA DA PROVA: