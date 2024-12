Concurso Embrapa: quais serão as cidades de prova? Veja a lista

O concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) já está aberto e uma dúvida de muitos concurseiros interessados nesta oportunidade é sobre quais serão as cidades de aplicação das provas.

O certame oferta 1.027 vagas em todos os níveis de formação, para cargos de Pesquisador, Analista, Assistente e Técnico, em diversas áreas de especialidade. Os salários iniciais variam de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61.

As inscrições poderão ser realizadas no site da banca Cebraspe, no período entre 16 de dezembro de 2024 e 7 de janeiro de 2025. As taxas de participação vão de R$ 60,00 a R$ 170,00, e as provas estão marcadas para acontecerem em 23 de março de 2025.

Confira, a seguir, quais serão as cidades de aplicação das provas e acelere sua preparação para esta oportunidade!

Cidades de prova do concurso Embrapa

De acordo com o edital, as etapas do certame serão realizadas nas capitais dos 26 estados brasileiros, no Distrito Federal e nas cidades onde há sede da Embrapa.

Confira, no quadro a seguir, quais serão as cidades de aplicação das provas objetivas, discursivas, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação:

Resumo do concurso Embrapa