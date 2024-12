Concurso Embrapa: veja os cargos que pedem apenas nível fundamental

O edital do concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) está publicado e uma dúvida entre os concurseiros é em relação aos cargos que exigem somente o nível fundamental como requisito!

São ofertadas 1.027 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com salários iniciais que variam entre os seguintes valores:

Pesquisador: R$ 12.814,61

Analista: R$ 10.921,33

Técnico: R$ 5.556,81

Assistente: R$ 2.186,19

Os interessados devem entrar no site da banca Cebraspe, entre os dias 16 de dezembro e 7 de janeiro de 2025. Para homologar a candidatura, é necessário que efetuem o pagamento das taxas abaixo:

Pesquisador: R$ 170,00

Analista: R$ 150,00

Técnico: R$ 80,00

Assistente: R$ 60,00

As provas, por sua vez, serão ofertadas no dia 23 de março de 2025. Confira, nesta matéria, os cargos ofertados no concurso Embrapa que exigem apenas nível fundamental!

Vagas para nível fundamental no concurso Embrapa

Segundo o edital do concurso Embrapa, são ofertadas 62 vagas para cargos de nível fundamental incompleto com, no mínimo, o quinto ano, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

As oportunidades serão distribuídas entre as seguintes especialidades de Assistente:

Assistente – Área: Laboratório e Campos Experienciais – Subárea: Laboratório: curso de ensino fundamental incompleto, com, no mínimo, o quinto ano, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

curso de ensino fundamental incompleto, com, no mínimo, o quinto ano, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Assistente – Área: Laboratório e Campos Experienciais – Subárea: Manejo Animal: curso de ensino fundamental incompleto, com, no mínimo, o quinto ano, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

curso de ensino fundamental incompleto, com, no mínimo, o quinto ano, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Assistente – Área: Suprimento, Manutenção e Serviços – Subárea: Operador de Máquinas Agrícolas e Veículos: curso de ensino fundamental incompleto, com, no mínimo, o quinto ano, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e carteira nacional de habilitação (CNH), válida e na categoria D, no mínimo.

A carga horária trabalhada é de 40 horas semanais.

Resumo do concurso Embrapa